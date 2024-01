Aux Philippines, une procession enfiévrée pour le Nazaréen noir

Des centaines de milliers de fidèles catholiques se sont rassemblés mardi pour participer à la procession d'une statue ancienne de Jésus-Christ dans les rues de la capitale philippine. C'est l'une des plus massives manifestations de dévotion religieuse au monde.

Après une messe en plein air pour la statue dite du Nazaréen noir dans un parc en bord de mer à Manille, des scènes chaotiques ont marqué le début de la marche avant l'aube.

L'icône est réputée avoir des pouvoirs de guérison miraculeuse et de nombreux Philippins pensent que le fait de la toucher peut leur permettre de guérir de maux incurables et leur apporter la bonne fortune.

Sous un voile de pluie, des fidèles pieds nus ont tenté d'escalader le char en grimpant les uns sur les autres et en s'accrochant aux gardes qui protégeaient l'icône, faisant tomber certains d'entre eux, ont constaté des journalistes de l'AFP. D'autres membres de forces de sécurité ont poussé des fidèles au sol pour les éloigner de l'icône, enfermée dans une vitrine, afin de permettre à la procession de poursuivre son chemin.

Plus de 15'000 personnes étaient déployées pour assurer la sécurité et une prise en charge médicale tout au long du parcours de plusieurs kilomètres jusqu'à l'église de Quiapo. Au total en fin de matinée, plus de 380 personnes avaient bénéficié de soins, a communiqué la Croix-Rouge philippine sur Facebook. Des fidèles évanouis ont dû être conduits sur des civières ou portés par-dessus la foule de pèlerins réunis.

Placé dans une vitrine

'Je crois que le Nazaréen donnera ce pour quoi nous prions tous - nous devons juste attendre, mais il donnera tout', a déclaré à l'AFP Renelinda de Leon, 64 ans, au début de la procession.

La statue originale en bois a été apportée aux Philippines au début du XVIIe siècle, à l'époque où le pays était une colonie espagnole. De nombreux Philippins pensent qu'elle a pris sa couleur foncée après avoir résisté à un incendie à bord d'un navire en provenance du Mexique.

Cette année, l'icône a été placée pour la première fois dans une vitrine et il a été interdit aux participants de monter sur le char, même si certains ont ignoré la directive pour frotter la vitre avec un linge, espérant bénéficier d'un miracle.

Sans faire état d'une menace spécifique pesant contre la procession, les autorités ont pris la précaution de bloquer les signaux de téléphonie mobile afin d'empêcher toute détonation à distance d'engins explosifs, et interdit le survol et la navigation dans les environs du parcours.

/ATS