Bâle envisage une célébration du championnat pendant l'ESC

Bâle-Ville est ouverte à une célébration du titre de champion du FC Bâle dimanche pendant les festivités du Concours Eurovision de la Chanson (ESC). Si Bâle est champion suisse, la musique cédera la place au football dimanche soir sur la Barfüsserplatz.

Le titre de champion ne dépend toutefois pas du FC Bâle, car il faut pour cela que Servette perde le match de dimanche contre les Young Boys de Berne. Plus rien ne s'opposerait alors à une fête sur la Barfüsserplatz, a écrit le canton de Bâle-Ville dans un communiqué samedi soir. Il parle de nouveau 'point culminant au programme de lancement de l'ESC'.

Si cela se produit, la musique s'arrêtera sur la scène de la Barfüsserplatz - environ une heure plus tôt que prévu - à 19h30, a indiqué le canton. Ce dernier a remercié les artistes et le public pour leur flexibilité. L'équipe pourrait apparaître au plus tôt à partir de 20h30 sur le balcon de la Barfüsserplatz pour célébrer avec les fans.

Pour le FCB, ce serait le 21e titre de champion de l'histoire du club et le premier depuis 2017. Le dernier titre remporté, la 13e Coupe, date de 2019.

Le coup d'envoi de l'ESC sera donné dimanche après-midi à Bâle. Dans le cadre de la cérémonie d'ouverture, les 37 délégations participantes défileront dans le centre-ville de Bâle. Le programme d'accompagnement - avec notamment plusieurs scènes dans la ville - a déjà commencé samedi.

/ATS