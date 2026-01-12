Bâle passe officiellement à Vienne le relais pour l'Eurovision 2026

Ville hôte en 2025, Bâle remet ce lundi à Vienne le relais pour l'organisation du Concours Eurovision de la chanson (ESC) 2026. A cette occasion, le président du gouvernement bâlois Conradin Cramer devait remettre une lanterne de carnaval à la capitale autrichienne.

Bâle se produit ainsi pour la dernière fois en tant que ville hôte du concours avant que son rôle ne prenne officiellement fin, indiquent lundi les autorités bâloises dans un communiqué. Et comme lors de la cérémonie d'ouverture en mai dernier sur les rives du Rhin, le carnaval est à nouveau de la partie sur celles du Danube.

Pour marquer le passage de témoin, un groupe costumé composé de fifres et tambours devait porter lundi après-midi à travers Vienne une lanterne de carnaval spécialement conçue pour la nouvelle ville hôte. Un cadeau que Conradin Cramer remettra au maire viennois Michael Ludwig lors de la cérémonie du tirage au sort des demi-finales de l'ESC 2026 prévue à l'Hôtel de Ville de la capitale.

La lanterne du carnaval illustre l'interprète autrichien JJ, qui a apporté l’ESC 2026 à Vienne grâce à sa victoire à Bâle au printemps dernier, avec la chanson 'Wasted Love'. Sur le revers figure un 'Ueli' – figure typique du carnaval de Bâle et, en second plan, l’Opéra de Vienne et la cathédrale de Bâle.

L'Eurovision se tiendra du 12 au 16 mai prochains pour la troisième fois à Vienne. La métropole autrichienne avait déjà accueilli les éditions de 1967 et 2015 du concours.

