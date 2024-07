Basel Tattoo 2024 aux airs américains, asiatiques et australiens

Basel Tattoo célèbre la musique militaire dès vendredi dans la cité rhénane. Un millier de participants dont des joueurs de cornemuse proposent onze représentations en neuf jours à Bâle. Des ensembles des Etats-Unis, d'Australie et de Singapour en font partie.

Le United States Army Field Band constitue probablement l'attraction la plus attendue du festival, car il vient en Suisse pour la première fois. Aux Etats-Unis, cet ensemble s'occupe des cérémonies représentatives et se produit plus de 400 fois par an, indiquent les organisateurs mardi.

Egalement américain, le One Voice Children's Choir apaisera sans doute les esprits dans la cour de la caserne de Bâle. Ce choeur est composé d'une cinquantaine d'enfants et d'adolescents. Le Big Bike Orchestra, venu de Pologne, jouera un rôle humoristique. Ce sextet à cordes et à vent joue et chahute, assis sur un vélo géant.

Le Singapore Police Force Band allie précision asiatique et influences britanniques. Tous ses membres sont de vrais policiers. Venu de Turquie, l'Iznik Municipality Mehter Band présente des morceaux traditionnels. Son histoire remonte jusqu'à l'Empire ottoman.

Parmi les autres formations, on relèvera les présences renouvelées du Swiss Armes Forces Brass Band, du Band of the Australian Army et du String Ensemble of the Conscript Band de Finlande. Une partie du programme est consacrée aux 80 ans du débarquement américain en Normandie. Les billets sont en vente sur le site en ligne de la manifestation.

