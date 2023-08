Berne met à l'honneur 29 nouvelles traditions vivantes

Production d'absinthe à Neuchâtel, nage en hiver lors de la Coupe de Noël à Genève ou encore pratique du patois fribourgeois: 29 nouvelles traditions vivantes rejoignent la liste de l'Office fédéral de la culture (OFC). Douze concernent la Suisse romande.

Au niveau national, les langues des signes, la randonnée pédestre, le forgeage, les 'scènes démo' qui permettent de créer des animations générées par ordinateur ainsi que la créativité numérique font désormais partie des 228 traditions vivantes, indique mardi l'OFC dans un communiqué.

Ailleurs en Suisse romande, les excursions naturalistes (NE), le carillon valaisan, la fonte de cloches en bronze pour le bétail (BE, FR, NE, VS), les métairies dans le Jura bernois, les régates lémaniques (GE, VD, VS) ou le théâtre amateur (JU, BE, FR, NE, VS) sont valorisées. Outre-Sarine, on peut noter les petits téléphériques en Suisse centrale (UR, NW, OW, SZ, LU), la pêche à la potence (BS, BL, AG) ou le filage de laine dans le Val Verzasca (TI).

/ATS