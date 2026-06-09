Bruel: le parquet requiert une mise en examen et la détention

Le chanteur Patrick Bruel, accusé de viols et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes, ...
Bruel: le parquet requiert une mise en examen et la détention

Bruel: le parquet requiert une mise en examen et la détention

Photo: KEYSTONE/EPA POOL/YOAN VALAT / POOL

Le chanteur Patrick Bruel, accusé de viols et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes, va être présenté à trois juges d'instruction en vue de sa mise en examen. Le parquet de Nanterre a requis son placement en détention provisoire.

'Le procureur de la République a requis l'ouverture d'une information judiciaire à son encontre et sa mise en examen pour des faits de viols, tentatives de viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel concernant 9 victimes, commis entre 2010 et 2019', a indiqué le ministère public dans un communiqué.

En garde à vue 48 heures

La star de 67 ans, interprète de chansons cultes pour une génération de Français comme 'Casser la voix' ou 'Place des grands hommes', avait été placée en garde à vue lundi.

Les procédures concernant 13 autres personnes dénonçant des viols, tentatives de viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel commis entre septembre 1992 et septembre 2008 ont été 'jointes au dossier de l'information judiciaire' bien que les faits 'sont apparus couverts par la prescription à ce stade', a détaillé le parquet, qui centralise toutes les procédures le visant.

Cette jonction vise à vérifier si la prescription 'est acquise et de connaître globalement des faits reprochés à Patrick Bruel'.

Sollicitée par l'AFP, l'une des avocates du chanteur, Me Céline Lasek, n'a pas souhaité réagir à ce stade. Ses deux autres avocats Christophe Ingrain et Fanny Colin n'étaient pas immédiatement joignables.

De nouvelles plaintes

Lors de sa garde à vue, trois nouvelles plaintes pour viols et tentative de viol ont été annoncées par deux avocates de plaignantes déjà déclarées, Mes Myriam Guedj-Benayoun et Corinne Herrmann.

Sous pression, Patrick Bruel a annoncé l'annulation de la majeure partie de sa prochaine tournée en France et à l'étranger, qui devait commencer mi-juin à Paris avant de l'emmener dans les festivals.

/ATS
 

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