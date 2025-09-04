Cambriolage dans un musée de Limoges: vol estimé à 9,5 millions

Le musée national Adrien Dubouché de Limoges, consacré à la porcelaine, a subi un cambriolage dans la nuit de mercredi à jeudi. Le préjudice est estimé à 9,5 millions d'euros, a-t-on appris de sources concordantes.

Deux pièces ont été volées, selon une source policière et la préfecture de Haute-Vienne. Il s'agissait de porcelaine chinoise. Selon Paris Match, les pièces volées étaient visibles dans le cadre d'une exposition temporaire et appartenaient à un particulier. L'alarme s'est déclenchée vers 03h15 du matin, a indiqué une source policière à l'AFP.

Le Musée national Adrien Dubouché revendique sur son site internet posséder 'la collection publique la plus riche au monde de porcelaine de Limoges'. Il ajoute compter également 'des oeuvres représentatives des grandes étapes de l'histoire de la céramique, de l'Antiquité jusqu'à nos jours, soit un ensemble de 18'000 oeuvres dont 5000 sont aujourd'hui exposées'.

/ATS