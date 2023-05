Cannes: ovation debout pour Michael Douglas, Palme d'or d'honneur

Michael Douglas a reçu une ovation debout mardi à Cannes avant de recevoir la Palme d'or d'honneur au Festival de Cannes pour couronner ses 55 ans de carrière. L'acteur américain s'est 'demandé comment (il a) pu durer si longtemps'.

'Quelle accolade !', s'est-il écrié devant la salle qui l'a chaleureusement applaudi et où était présentes son épouse, l'actrice Catherine Zeta-Jones, et sa fille Carys. 'Ca compte beaucoup pour moi car il y a des centaines de festivals de cinéma dans le monde mais il y a un seul Cannes. (...) C'est un honneur incroyable.'

'Je prends un peu d'âge', a encore plaisanté la star américaine de 78 ans. 'En regardant mes 55 ans (de carrière), je me suis demandé comment j'ai pu durer si longtemps', a-t-elle commenté, tout en ajoutant: 'on travaille avec autant d'acharnement pour nos échecs que pour nos succès'.

Ce festival 'nous rappelle (...) que le cinéma transcende les limites et unit les frontières', a-t-il encore souligné. 'A Cannes et à toute la France, je voudrais embrasser de tout mon coeur', a-t-il lancé en français, avant que l'actrice américaine Uma Thurman ne lui remette le prix. Elle a qualifié Douglas de 'star emblématique du cinéma' et d''artiste lumineux'.

Un court film a été montré peu avant son apparition sur scène, montrant de courts extraits de ses films les plus emblématiques, comme 'Liaison fatale' (1987), 'Basic Instinct' (1992) ou 'Ma vie avec Liberace' (2013). L'année dernière, ce sont Forest Whitaker et Tom Cruise qui avaient reçu la Palme d'or d'honneur.

/ATS