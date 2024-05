Capitale culturelle: projet de La Chaux-de-Fonds approuvé

La Chaux-de-Fonds, ville candidate pour devenir la première Capitale Culturelle Suisse en 2027, vient de franchir une étape importante. Le jury, présidé par Daniel Rossellat, a approuvé le projet, sous réserve d’un financement fiable encore à prouver.

'Ce jury renommé a bien saisi les qualités de la ville candidate et l'attractivité du projet et nous a fourni de multiples pistes pour le renforcer. Il est rare de pouvoir compter en Suisse sur une telle collaboration enrichissante', a déclaré jeudi Jean Studer, nouveau président de l'association La Chaux-de-Fonds Capitale culturelle suisse (CCS2300).

Le jury national a été convaincu par l’architecture et l’approche intégrale et inclusive. Il a noté que le projet s'inscrit 'parfaitement dans la dynamique de transformation que vivra la ville ces prochaines années'. De plus, il démontre la volonté forte de s’associer avec des acteurs et manifestations culturelles en dehors de la région pour créer 'un vrai engouement national'.

/ATS