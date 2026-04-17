Céline Dion et la résilience dans une chanson inédite de Goldman

'Dansons au-dessus des abîmes, aux arêtes des cimes': Céline Dion accompagne l'annonce de son retour sur scène d'une chanson inédite, 'Dansons', ballade signée par son auteur et compositeur fétiche Jean-Jacques Goldman, sortie vendredi.

'Volons, valsons, dansons... Puisque le monde ne tourne plus rond...', chante encore la star québécoise de 58 ans dans ce titre en français au rythme lent.

Elle y célèbre la combativité et la résilience face au fracas du monde, mais aussi en résonance à ses ennuis de santé.

L'artiste aux 260 millions d'albums vendus, selon sa maison de disques, a annoncé le 30 mars son retour sur scène après six ans loin du public, entre pandémie de Covid et problèmes de santé persistants. Elle donnera 16 concerts à Paris La Défense Arena, dont les billets se sont arrachés.

Céline Dion avait reçu ce nouveau titre signé Jean-Jacques Goldman en 2020 mais il n'a été enregistré que cette année, selon Sony. Une séance d'écoute avec quelques médias dont l'AFP, avait été organisée quelques jours auparavant, avec engagement de confidentialité.

'C'était en 2020, le monde s'arrêtait et des gens dansaient, confinés chez eux', a raconté Jean-Jacques Goldman dans un communiqué. 'Six ans plus tard, plus de virus mais nul besoin de changer un mot, le monde ne tourne pas plus rond, et nous dansons toujours 'au-dessus des abîmes'.'

Voix intacte

Dès mercredi soir, une courte vidéo de 12 secondes sans musique, montrant des couples dansant un slow à Paris sur les quais de Seine, près de l'Opéra et de la gare Saint-Lazare, avait été diffusée sur le compte Instagram de la chanteuse, avec la mention 'Céline Dion x Jean-Jacques Goldman', ne laissant aucun doute sur cette nouvelle collaboration.

'Dansons' doit être accompagné d'un 'clip lyrique, sans participation à l'image de Céline Dion', a précisé Sony.

'Dansons au-dessus des grands vides/Que nos souffles nous guident, les corps à l'unisson (...)/Dansons pour être et rester droit/Parce qu'on se le doit pour tous les immobiles, les sans voix ni loi.../Malgré tout puisqu'on ne peut danser que debout...', poursuit Céline Dion dont la voix, particulièrement mise en valeur, apparaît intacte.

La dernière collaboration avec Jean-Jacques Goldman remonte à 2016 pour la chanson 'Encore un soir' et l'album éponyme sur lequel ont également collaboré Serge Lama, Robert Charlebois, Francis Cabrel, Vianney et Grand Corps Malade.

En 1995, Jean-Jacques Goldman était déjà aux manettes de l'album 'D'eux' qui demeure le disque francophone le plus vendu au monde avec environ 10 millions d'exemplaires, avec les titres cultes 'Pour que tu m'aimes encore', 'Je sais pas' et 'J'irai où tu iras'.

'Je suis prête!'

Parmi une trentaine de titres pour Céline Dion, Goldman a également signé en 1998 'S'il suffisait d'aimer', 'En attendant ses pas' ou 'Dans un autre monde'.

'Jean-Jacques (Goldman) m'a donné la chance d'être la bienvenue chez vous, en France, et ça pour moi, ça valait beaucoup', a confié la star québécoise dans un récent documentaire.

De son côté, Jean-Jacques Goldman a raconté qu'il s'est inspiré de toutes ses interviews pour lui écrire des chansons.

'Il a trouvé un joyau, mais il a su comment le mettre bien en évidence', résumait René Angélil, mentor et mari de Céline Dion, décédé en 2016. Le dernier album de la chanteuse, 'Courage', un opus en anglais, remonte à 2019.

'Je vais vraiment bien, je me sens bien, je me sens forte. Je suis prête!', a assuré Céline Dion dans la vidéo annonçant son retour sur scène. La chanteuse est atteinte depuis 2022 du syndrome de la personne raide, une pathologie neurologique rare incurable.

Elle doit donner seize concerts devant environ 30'000 personnes à chaque fois, en septembre et octobre à Paris La Défense Arena, située à Nanterre, près de la capitale. Le premier show de cette résidence de cinq semaines est programmé le 12 septembre.

Après une ruée de quelque 9 millions de fans à travers le monde pour s'inscrire à une loterie permettant d'accéder à une vente anticipée, les 480'000 billets ont été écoulés en quelques heures.

La maison de disques n'a pas confirmé des informations de presse évoquant d'ici à l'été un deuxième titre inédit et un album.

/ATS