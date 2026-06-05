Cinéma: les chiffres des entrées remontent au premier semestre 2026

Au cours du premier semestre 2026, les cinémas suisses ont enregistré un nombre d'entrées supérieur ...
Cinéma: les chiffres des entrées remontent au premier semestre 2026

Cinéma: les chiffres des entrées remontent au premier semestre 2026

Photo: KEYSTONE/ANTHONY ANEX

Au cours du premier semestre 2026, les cinémas suisses ont enregistré un nombre d'entrées supérieur à celui de la même période en 2025. En Suisse romande, la fréquentation a augmenté d'un tiers.

Au terme de la 21e semaine, les salles suisses ont enregistré 4'677'578 entrées, soit 888'915 de plus qu'à la même période l'année dernière, montrent les chiffres provisoires de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

En Suisse romande, la fréquentation progresse de 30%, contre 19% en Suisse alémanique et 42% en Suisse italienne. 'Cette croissance profite donc à l’ensemble du pays, mais la répartition des entrées entre les différentes régions linguistiques reste globalement stable', détaille l'OFS à Keystone-ATS.

Sur les cinq premiers mois de l'année, les films avec le plus d'entrées sont 'The Super Mario Galaxy Movie' en Suisse alémanique, 'Michael' pour la Suisse romande et 'The Devil Wears Prada 2' en Suisse italienne, selon l'OFS.

Record pour la 20e semaine

La 20e semaine, à la mi-mai, s'est notamment mieux déroulée que l'année précédente: selon l'OFS, plus de 360'000 personnes se sont rendues au cinéma. En 2025, elles étaient moins de 100'000.

Au cours du week-end de cette 20e semaine, selon les distributeurs, environ 28'000 personnes ont vu 'Michael' sur grand écran rien qu'en Suisse romande. Et ce, bien que le biopic sur Michael Jackson soit sorti en salles en avril déjà. Le même week-end, 'Le Diable s'habille en Prada 2' a également remporté un franc succès, avec plus de 17'000 entrées en Suisse romande

Bien que ces chiffres soient plus réjouissants pour les exploitants de salles de cinéma que l'année dernière, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Les prochaines sorties pourraient toutefois faire sonner la caisse.

En effet, 'The Odyssey' de Christopher Nolan sortira en juillet, suscitant d'ores et déjà un véritable engouement. Et en décembre, le troisième volet de la série 'Dune' de Denis Villeneuve devrait également attirer de longues files d'attente devant les salles obscures.

/ATS
 

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