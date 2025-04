« Coexistence, my ass! »: quitter l'humanitaire pour le stand-up

Pour mieux faire passer un message pacifiste au Proche-Orient, l'Israélienne Noam Shuster Eliassi a quitté son travail humanitaire à l'ONU pour se lancer dans le stand-up. Après Visions du Réel début avril, 'Coexistence, my ass!' poursuit sa route dans les festivals.

Ce long-métrage suit l'activiste-comédienne israélienne de 38 ans pendant cinq ans alors qu'elle met sur pied un spectacle comique du même nom. Dans cette satire mordante, Noam Shuster Eliassi pousse son public à faire face à des vérités difficiles, alors que la situation se détériore en Israël.

Grandir dans un village israélo-palestinien

Elevée dans un village bilingue israélo-palestinien - la seule communauté intentionnellement intégrée du pays -, Noam Shuster Eliassi a grandi en étant littéralement la tête d'affiche du processus de paix israélo-palestinien.

De plus en plus désillusionnée par rapport à l'activisme pacifiste traditionnel, elle se tourne vers le stand-up qu'elle joue devant un public israélien et palestinien. Son étoile monte, aussi dans le monde arabe. Elle va par exemple demander en mariage le prince saoudien Mohammed ben Salmane.

'A Zionist proposes marriage to MBS' (Une sioniste propose le mariage à MBS): ce post enflamme les réseaux sociaux arabes. 'En 20 ans d'activisme pour la paix, j'ai influencé 20 personnes. Avec une plaisanterie sur un dictateur, 20 millions', résume Noam Shuster Eliassi dans le film.

Mais tandis que le succès est au rendez-vous, tout s'effondre autour d'elle, en particulier depuis l'attaque du Hamas sur le territoire israélien le 7 octobre 2023.

Noam Shuster Eliassi continue de se produire sur scène en Israël/Palestine et ailleurs, mais depuis le 7 octobre, beaucoup moins souvent, indique la productrice et co-scénariste qui a fait le déplacement à Nyon, Rachel Leah Jones, dans un entretien avec Keystone-ATS.

Trop dévastés pour envisager de rire

'Pendant l’année qui a suivi le 7 octobre, ceux d'entre nous qui s'opposent à cette guerre, qualifiée de génocidaire par de nombreuses organisations internationales, étaient trop dévastés pour envisager de rire de leur réalité, même d'un rire doux-amer. Cela semblait tout simplement impossible. Pour la plupart des gens, c'est encore impossible', explique-t-elle.

Dans l'ensemble, les Israéliens juifs ne sont pas les principales cibles du gouvernement. 'Nous jouissons encore d'une relative liberté, notamment de la liberté d'expression. Et si l'espace de celle-ci se rétrécit, il n'a certainement pas encore disparu', relève-t-elle.

Selon elle, 'les personnes ciblées sont nos collègues, nos camarades et nos amis parmi les Palestiniens ayant la citoyenneté israélienne. Ils font l'objet d'une surveillance et d'une répression politique: interrogatoires, détentions et assignations à domicile pour des actes comme un post sur les réseaux sociaux ou un sketch de comédie'.

'Et bien sûr, les Palestiniens en Cisjordanie subissent des violations graves des droits de l’homme et les habitants de Gaza endurent l’impensable', déplore-t-elle.

'Aujourd'hui, les gens écoutent les humoristes'

L'équipe de 'Coexistence, my ass !' n'a ainsi pas dû couper de scènes à son film, ni a été soumise à la censure, affirme Rachel Leah Jones. Selon elle, le film a jusqu'à présent été 'très bien accueilli' par les publics des Etats-Unis et d'Europe, remportant des prix aux festivals de Sundance, de Thessalonique et au festival Full Frame à Durham (Etats-Unis).

'Les gens s’attachent à Noam, à son humour, à son message, et au vocabulaire politique qu'elle leur donne pour 'réfléchir' à la situation actuelle', assure-t-elle.

En revanche, le film n'a pas encore été projeté au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, mais 'il le sera éventuellement'. Une version courte, intitulée 'Reckoning With Laughter', a été commandée par la série documentaire phare d'Al Jazeera, 'Witness': 'lors de sa diffusion il y a presque quatre ans, elle a été très bien reçue.'

De même, lorsque le film a été rediffusé par le journal The New Yorker, il a bien marché. 'Nous espérons que, lorsque le moment sera venu et que les circonstances seront favorables, le film trouvera son chemin vers le public de la région du Moyen-Orient en général, et d'Israël/Palestine en particulier', dit Rachel Leah Jones.

En revanche, Noam Shuster Eliassi ne semble pas intéressée à jouer un rôle politique classique. 'Comme elle le dit: 'avant, les gens écoutaient les politiciens et riaient des humoristes. Aujourd'hui, les gens rient des politiciens et écoutent les humoristes'', conclut sa partenaire.

Le film, qui a débuté sa carrière dans les festivals à Sundance en janvier dernier, poursuit sa route en Europe et aux Etats-Unis.

