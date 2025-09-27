Colin Farrell reçoit le Golden Icon Award au ZFF

L'acteur irlandais Colin Farrell ('Minority Report', 'Miami Vice', 'The Batman') a été honoré par un Golden Icon Award lors du 21e Zurich Film Festival (ZFF). Les récompenses ont pour lui quelque chose d'absurde, a-t-il expliqué dans son discours de remerciement.

Lors de la remise du prix au Palais des Congrès de Zurich, l'homme de 49 ans a déclaré qu'il était ridicule d'être récompensé pour un travail dont il aime toutes les facettes: 'Je peux voyager dans le monde entier, je ne gagne pas si mal ma vie et mon métier m'a donné plus que je ne pourrais jamais donner en retour'.

Par ailleurs, une telle distinction ne tient pas compte du fait que la réalisation d'un film est toujours un travail d'équipe, une collaboration avec des écrivains, des cameramen, des réalisateurs. Farrell a ensuite présenté par leur nom les collaborateurs de son dernier film, jusqu'à la costumière. Il a mentionné les personnes qui servent les repas sur le plateau et a qualifié la cohésion qu'il ressent sur le plateau de 'chose puissante'. Et si importante à une époque où les gens s'isolent de plus en plus.

L'équipe se réjouissait de tourner avec Farrell

Dans son éloge, le réalisateur austro-suisse Edward Berger, avec lequel Colin Farrell a présenté le film 'Ballad of a Small Player' au ZFF, avait en fait déjà anticipé le fait que l'estime pour toute son équipe était réciproque. 'Nous sautions du lit tous les matins pendant le tournage parce que nous savions que nous allions revoir Colin', a-t-il dit. 'Chaque jour passé avec cet homme est un cadeau'

'Ballad of a Small Player' sera diffusé à partir du 29 octobre sur Netflix. Farrell y incarne un escroc dont les tricheries et les dettes le dépassent peu à peu. L'histoire est basée sur le roman du même nom de Lawrence Osborne.

/ATS