Compagnie du Passage: 1935 représentations en 20 ans

La Compagnie du Passage, qui fête ses 20 ans, a donné 1935 représentations dans près de 430 théâtres ou festivals en Suisse et à l’étranger. Basée à Neuchâtel, elle s'est imposée comme lʼune des compagnies suisses romandes aux tournées les plus étoffées.

'Robert Bouvier, directeur artistique, n’est pas obligatoirement le metteur en scène de toutes les créations de la compagnie. L’intérêt est aussi d’inviter différents metteurs en scène pour élargir les champs artistiques et lorsqu’il ne met pas en scène, Robert Bouvier se met au service de la personne invitée comme comédien', a déclaré à Keystone-ATS Sandrine Galtier-Gauthey, chargée de production et diffusion.

Robert Bouvier, qui dirige aussi le Théâtre du Passage, a mis en scène huit spectacles, dont 'Une lune pour les déshérités' d’Eugene O’Neill et 'Cinq Hommes' de Daniel Keene. 'Ce dernier tourne encore aujourd’hui et a fait l’objet d’une recréation en 2022 pour une adaptation audiovisuelle pour la RTS réalisée par Denis Rabaglia', a ajouté Sandrine Galtier-Gauthey.

La Compagnie a invité des metteurs en scène suisses et français à venir y créer des spectacles. A l'image d'Anne-Cécile Moser qui y a créé 'Lorenzaccio' d’après Alfred de Musset et de Charles Tordjman avec 'L'éloge de la faiblesse' d’après Alexandre Jollien.

'Les textes choisis pour les productions de la compagnie sont plutôt contemporains mais toujours dans un souci d’accessibilité à un tout public. Les spectacles de la compagnie sont donc très bien reçus par le public. On peut dire que 'L’éloge de la faiblesse' a peut-être encore plus touché les gens', a expliqué Sandrine Galtier-Gauthey.

Créé en 1994, le spectacle 'François d’Assise' de Joseph Deilteil, mis en scène par Adel Hakim et joué par Robert Bouvier a été repris dans le répertoire de la compagnie lors de sa création. Il tourne encore en 2023 et a été deux fois au Festival Off d’Avignon en 2006 et 2021.

Plus de 265'000 spectateurs

Seul Robert Bouvier est présent depuis le début de l’histoire de la compagnie. Les artistes et techniciens sont engagés suivant les créations. En 20 ans, la compagnie s'est produite devant plus de 265’000 spectateurs aussi bien en Suisse, qu'en France, Belgique, Russie, Ukraine, Maroc, Québec, Ile de la Réunion, Ile Maurice, Guadeloupe et Martinique.

Le vernissage de l’exposition, consacrée aux 20 ans de la Compagnie du Passage, aura lieu le 28 mars à 18h dans les galeries du Théâtre du Passage, avec la projection, à 20h du film 'Cinque uomini, un diario al di della scena' (Cinq Hommes un journal intime au-delà de la scène). L'exposition est visible jusqu’à la fin du mois de juin.

