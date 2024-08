Concerts de Taylor Swift à Vienne: attentat-suicide planifié

Le jeune homme de 19 ans arrêté mercredi en Autriche préparait un attentat-suicide lors d'un des concerts de la star américaine Taylor Swift à Vienne pour 'tuer un grand nombre de personnes', ont annoncé jeudi les renseignements du pays alpin.

'Il a fait des aveux complets et a déclaré qu'il avait l'intention de commettre un attentat à l'aide d'explosifs et d'armes blanches', a déclaré lors d'une conférence de presse le directeur des services de renseignement (DSN), Omar Haijawi-Pirchner. 'Son objectif était de se tuer et de tuer un grand nombre de personnes, soit aujourd'hui, soit demain, pendant le concert'.

Le suspect principal avait quitté son emploi fin juillet. Il serait membre d'un réseau islamiste et avait effectué des recherches sur internet portant sur la confection d'une bombe. Du matériel destiné à la fabrication d'explosifs a été retrouvé chez lui, selon la police autrichienne. Il ne disposait pas d'un ticket pour le concert mais prévoyait de viser les environs du stade Ernst Happel.

Le second suspect, un jeune homme de 17 ans, venait de rompre avec sa petite amie, a indiqué le chef de la police, M. Ruf. Il était prêt à mourir au cours de l'attaque, tout comme le suspect principal.

La troisième personne impliquée est âgée de 15 ans.

Les autorités autrichiennes ont eu vent de ce projet d'attentat grâce à des renseignements partagés par des services secrets étrangers, a déclaré le ministre autrichien de l'Intérieur Gerhard Karner.

Trois concerts de Taylor Swift ont été annulés en raison de ces menaces. La menace terroriste en Autriche est toujours au deuxième niveau le plus élevé.

/ATS