« Conclave » et « Emilia Perez » en tête des nominations aux Bafta

Le thriller papal 'Conclave' et la comédie musicale du français Jacques Audiard 'Emilia Perez' sont en tête des nominations aux Bafta. Les récompenses britanniques du cinéma seront décernées le 16 février à Londres.

'Conclave', réalisé par le cinéaste allemand Edward Berger, récolte 12 nominations, suivi de près par 'Emilia Perez' (11). 'The Brutalist', film dans lequel Adrien Brody incarne un architecte survivant de la Shoah, est nommé neuf fois.

Ces nominations annoncées mercredi, qui donnent une tendance avant celles des Oscars, confirment le statut de favori d''Emilia Perez', déjà grand gagnant des Golden Globes où il a raflé quatre récompenses début janvier.

Cette fresque musicale sur la transition de genre d'un narcotrafiquant mexicain, primée à Cannes et diffusée sur Netflix, est notamment nommée dans la catégorie meilleur film, meilleur film en langue étrangère, meilleur réalisateur pour Jacques Audiard et meilleure actrice pour Karla Sofía Gascón.

Coralie Fargeat, seule réalisatrice nommée

'Conclave', qui raconte les jeux de pouvoir lors de l'élection d'un nouveau pape, est aussi nommé dans la catégorie meilleur film, meilleur réalisateur pour Edward Berger, grand vainqueur des Bafta il y a deux ans avec son adaptation d''A l'Ouest, rien de nouveau', et meilleur acteur pour le Britannique Ralph Fiennes. 'Anora', qui a remporté la Palme d'or à Cannes, est nommé sept fois, comme la comédie musicale 'Wicked'.

La française Coralie Fargeat est la seule femme nommée dans la catégorie de la meilleure réalisation pour sa fable gore et féministe 'The Substance', avec également Denis Villeneuve ('Dune II'), Brady Corbet ('The Brutalist') et Sean Baker ('Anora').

Succès inattendu de 'Kneecap'

Demi Moore, qui a remporté un Golden Globe pour son interprétation d'une ancienne gloire d'Hollywood accro à un sérum de jouvence dans 'The Substance', est nommée dans la catégorie meilleure actrice. 'Kneecap', docu-fiction sur un insolent trio nord-irlandais qui rappe en gaélique, continue de rencontrer un succès inattendu et récolte six nominations dans les catégories meilleur film britannique, casting et scénario original.

La cérémonie des Bafta donne généralement un avant-goût des Oscars, décernés quinze jours plus tard à Los Angeles. Cette ville est toujours en proie à des incendies dévastateurs, et l'annonce télévisée des nominations, repoussée deux fois, aura lieu en ligne le 23 janvier. La soirée de gala prévue le 2 mars est pour l'instant maintenue. La cérémonie des Critics Choice Awards, qui devait se tenir dimanche, a elle dû être repoussée.

/ATS