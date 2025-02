« Conclave » remporte le premier prix des SAG Awards à Los Angeles

Le thriller papal 'Conclave' du réalisateur austro-suisse Edward Berger a remporté dimanche le principal prix des Screen Actors Guild Awards (SAG). Cette récompense le propulse en bonne place dans la course pour les Oscars, qui sont remis dimanche prochain.

Le film sur le mystérieux processus de sélection à huis clos du nouveau pape a remporté le prix du 'meilleur ensemble d'acteurs', le plus prisé, grâce à un casting de choix comprenant Ralph Fiennes, Stanley Tucci, John Lithgow et Isabella Rossellini.

En recevant le prix, Ralph Fiennes a déclaré que cette victoire célébrait la 'communauté' et 'son importance suprême dans notre travail et dans le monde'. Isabella Rossellini a souhaité un 'prompt rétablissement' au pape François, qui est hospitalisé depuis dix jours pour des problèmes respiratoires.

Après avoir été déjà distingué aux Bafta britanniques, 'Conclave' apparaît à présent comme un candidat sérieux pour l'Oscar du meilleur film, aux côtés de favoris de la critique comme 'Anora'.

Son réalisateur Edward Berger est né en 1970 à Wolfsburg (D), mais possède les nationalités suisse et autrichienne, indique Swiss Films sur son site internet. Il a réalisé l'essentiel de sa carrière en Allemagne et aux Etats-Unis.

La surprise Chalamet

Autre coup de théâtre, Timothée Chalamet a remporté le prix du meilleur acteur dans ce palmarès pour son interprétation du jeune Bob Dylan dans 'Un Parfait Inconnu'.

Si Adrien Brody a longtemps été considéré comme le grand favori des prix de cette année grâce à son interprétation d'un architecte hanté par l'Holocauste, dans 'The Brutalist', la victoire de Timothée Chalamet suggère que la course pourrait être plus serrée que prévu.

Demi Moore a remporté le SAG Award de la meilleure actrice pour son rôle dans le film d'horreur 'The Substance', en ligne avec les prévisions des experts.

Son rôle d'une célébrité vieillissante qui s'injecte un sérum pour retrouver temporairement son corps de jeune fille - avec des conséquences désastreuses - marque un beau retour de carrière pour la vedette des années 1990.

Kieran Culkin et Zoe Saldana ont remporté respectivement les prix du meilleur acteur dans un second rôle et de la meilleure actrice dans un second rôle pour 'A Real Pain' et 'Emilia Perez'.

Du côté de la télévision, c'est la série japonaise 'Shogun' qui a remporté le prix du 'meilleur ensemble', tandis que ses vedettes, Anna Sawai et Hiroyuki Sanada, ont été récompensées à titre individuel.

/ATS