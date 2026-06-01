Crans: un concert pour commémorer les cinq mois de l'incendie

L’ambassade d’Italie à Berne, en collaboration avec Crans-Montana Classics, a organisé lundi ...
Crans: un concert pour commémorer les cinq mois de l'incendie

Crans: un concert pour commémorer les cinq mois de l'incendie

Photo: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

L’ambassade d’Italie à Berne, en collaboration avec Crans-Montana Classics, a organisé lundi soir un concert en 'hommage aux anges de Crans-Montana', dans l'église du Sacré-Cœur de la station. L'événement s'est voulu comme un moment de partage et de recueillement.

Sous la direction de Michael Guttman, directeur artistique de Crans-Montana Classics, ce concert a été pensé comme un moment de rassemblement et de recueillement en hommage aux jeunes décédés et à celles et ceux qui sont encore hospitalisés, cinq mois jour pour jour après l'incendie du bar 'Le Constellation', le 1er janvier dernier.

Au travers de cet événement, 'les organisateurs ont souhaité offrir un temps pour se rassembler au-delà des frontières, réunissant artistes, familles, publics et communautés dans un même élan de solidarité', ont-ils précisé, dans un communiqué, lundi. Ce moment de partage s'est voulu 'porteur d’une mémoire commune dans le respect et la dignité.'

Présence de Beat Jans

Au niveau musical, un ensemble de douze musiciens à cordes a notamment interprété des oeuvres de Giacomo Puccini, Maurice Ravel, Jean-Sébastien Bach et Benjamin Britten.

Outre l'ambassadeur d'Italie, Gian Lorenzo Cornado, l'événement a réuni un peu plus de 250 personnes, dont le conseiller fédéral Beat Jans, le président du gouvernement valaisan Christophe Darbellay et le président de la commune de Crans-Montana Nicolas Féraud.

/ATS
 

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