DGA Awards : « Oppenheimer » de Christopher Nolan sacré meilleur film

'Oppenheimer' a remporté samedi le principal prix du syndicat des réalisateurs américains (DGA), un baromètre fiable pour les Oscars. Cela laisse présager que son réalisateur Christopher Nolan pourrait y être couronné cette année, après une longue attente.

Le réalisateur britannique, réputé pour ses superproductions complexes au fort succès commercial mais pas toujours plébiscitées lors des remises de récompenses cinématographiques, a remporté le prix du meilleur film lors de la 75e cérémonie des prix de la Directors Guild of America (DGA).

'L'idée que mes pairs pensent que je mérite ce prix signifie tout pour moi', a déclaré Nolan en évoquant son long-métrage consacré au père de la bombe atomique, J. Robert Oppenheimer, incarné par l'acteur irlandais Cillian Murphy. Quatre de ses précédents films, 'Memento', 'The Dark Knight', 'Inception' ou 'Dunkerque', avaient été nommés pour la récompense suprême de la DGA, sans l'emporter.

Treize nomitations aux Oscars

Le cinéaste peut désormais espérer être célébré aussi le mois prochain lors de la 96e cérémonie des Oscars, après cinq nominations infructueuses. 'Oppenheimer' y a raflé 13 nominations.

En recevant son prix, Christopher Nolan loué son équipe pour avoir donné vie à ses ambitieuses visions, notamment en créant une réplique époustouflante du premier essai de la bombe atomique.

'Désolé, les gars ! Tout dépend de vous et de vos équipes. Et vous n'avez jamais été aussi performants qu'en réalisant 'Oppenheimer'', a-t-il affirmé sur scène.

Les autres réalisateurs qui concouraient cette année pour le prix du meilleur film de l'année décerné par la DGA étaient Martin Scorsese pour 'Killers of the Flower Moon', Greta Gerwig avec 'Barbie', Yorgos Lanthimos et son 'Poor Things' et Alexander Payne avec 'The Holdovers'.

Dix-huit des vingt derniers lauréats de la DGA ont également remporté l'Oscar du meilleur réalisateur la même année. Cette année, la cérémonie de remise des Oscars aura lieu le 10 mars.

Meilleur documentaire : '20 jours à Mariupol'

Le prix du meilleur documentaire est allé à '20 Days in Mariupol' ('20 jours à Marioupol') qui relate l'arrivée de la guerre dans une ville ukrainienne devenue le lieu de l'une des batailles les plus sanglantes de l'invasion russe.

'Aujourd'hui, ma ville natale a été bombardée et sept personnes ont été tuées, dont trois enfants. C'est donc un jour triste', a déclaré le réalisateur Mstyslav Chernov.

'En même temps, je reconnais le pouvoir du cinéma... lorsque ces gens fuient les bombes qui leur tombent dessus, ils vont s'asseoir dans les sous-sols et pour combattre leur peur, ils regardent des films', a-t-il ajouté.

Les DGA Awards récompensent également les oeuvres de télévision: 'The Last of Us' a remporté le prix du meilleur épisode de série dramatique, et 'The Bear' celui de la comédie.

