Début des 83es Golden Globes à Los Angeles

Les Golden Globes ont débuté dimanche à Beverly Hills, à Los Angeles. 'Une bataille après l'autre' ...
Photo: KEYSTONE/EPA/CHRIS TORRES

Les Golden Globes ont débuté dimanche à Beverly Hills, à Los Angeles. 'Une bataille après l'autre' et 'Sinners' sont les deux films favoris de cette 83e cérémonie, qui est présentée par Nikki Glaser.

L'humoriste a lancé la soirée avec une blague politique en attribuant 'le Golden Globe du meilleur montage' au 'ministère américain de la justice'. Il faisait référence à la polémique sur la publication partielle du dossier du délinquant sexuel décédé Jeffrey Epstein, boulet politique du président américain Donald Trump.

Grand favori pour le prix de la meilleure comédie et du meilleur réalisateur, 'Une bataille après l'autre' a démarré fort la soirée avec le Globe du meilleur second rôle féminin pour Teyana Taylor.

'À mes soeurs de couleur et aux petites filles de couleur qui regardent ce soir [...] notre lumière n'a pas besoin de permission pour briller', a lancé l'actrice noire, récompensée pour son rôle de révolutionnaire d'extrême gauche à la libido débordante.

L'écrivain alémanique Erich von Däniken est décédé

Culture    Actualisé le 11.01.2026 - 13:30

Bob Weir, guitariste des Grateful Dead, est mort à 78 ans

Culture    Actualisé le 11.01.2026 - 03:26

Alexandre Kantorow enregistre en public à La Chaux-de-Fonds

Culture    Actualisé le 10.01.2026 - 09:26

Une centaine de films à l'affiche du festival Black Movie à Genève

Culture    Actualisé le 07.01.2026 - 14:54

Louvre: la grève suspendue, le musée intégralement ouvert

Culture    Actualisé le 07.01.2026 - 13:00

L'adieu à BB débute à Saint-Tropez, en simplicité

Culture    Actualisé le 07.01.2026 - 14:14

Une centaine de films à l'affiche du festival Black Movie à Genève

Culture    Actualisé le 07.01.2026 - 14:54

Alexandre Kantorow enregistre en public à La Chaux-de-Fonds

Culture    Actualisé le 10.01.2026 - 09:26

La comédienne genevoise Claude-Inga Barbey est décédée

Culture    Actualisé le 06.01.2026 - 18:03

Soleure: Prix d’honneur décerné au journaliste Michael Sennhauser

Culture    Actualisé le 07.01.2026 - 11:06

Louvre: la grève suspendue, le musée intégralement ouvert

Culture    Actualisé le 07.01.2026 - 13:00

L'adieu à BB débute à Saint-Tropez, en simplicité

Culture    Actualisé le 07.01.2026 - 14:14