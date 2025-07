Décès à 87 ans de la chanteuse américaine Connie Francis

La chanteuse américaine Connie Francis, célèbre dans les années 1950 et 1960 pour des titres comme 'Everybody's Somebody's Fool' et 'Stupid Cupid', est décédée à l'âge de 87 ans, a annoncé jeudi son agent.

L'artiste, née Concetta Rosa Maria Franconero, avait été hospitalisée plus tôt ce mois-ci après avoir ressenti de fortes douleurs, selon une publication sur sa page Facebook officielle.

Elle avait connu au cours des derniers mois un regain de popularité grâce à son tube 'Pretty Little Baby', sorti en 1962. Ce titre est devenu viral sur les réseaux sociaux et notamment la plateforme TikTok.

Née à Newark, près de New York, au sein d'une famille italo-américaine, elle est devenue célèbre grâce à la sortie en 1958 de l'album 'Who's sorry Now?'. Elle a par la suite vendu des millions de disques dans le monde entier. Elle a également enregistré des albums en plusieurs langues.

