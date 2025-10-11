Décès de l'actrice oscarisée Diane Keaton à 79 ans

L'actrice américaine Diane Keaton est décédée ce samedi 11 octobre à l'âge de 79 ans, annonce ...
Décès de l'actrice oscarisée Diane Keaton à 79 ans

Décès de l'actrice oscarisée Diane Keaton à 79 ans

Photo: KEYSTONE/EPA/CAROLINE BREHMAN

L'actrice américaine Diane Keaton est décédée ce samedi 11 octobre à l'âge de 79 ans, annonce son porte-parole au magazine 'People'. Légende de Hollywood, elle comptait plus de 70 films à son actif dont 'Annie Hall' pour lequel elle avait remporté un Oscar.

/ATS
 

Actualités suivantes

Hommage à Robert Redford, le Festival Lumière s'ouvre à Lyon

Hommage à Robert Redford, le Festival Lumière s'ouvre à Lyon

Culture    Actualisé le 11.10.2025 - 19:31

L'univers infini à pois d'Yayoi Kusama à la Fondation Beyeler

L'univers infini à pois d'Yayoi Kusama à la Fondation Beyeler

Culture    Actualisé le 10.10.2025 - 16:39

Mort du chanteur des Moody Blues, John Lodge, à l'âge de 82 ans

Mort du chanteur des Moody Blues, John Lodge, à l'âge de 82 ans

Culture    Actualisé le 10.10.2025 - 15:03

Nouvel album, même esprit: « shifting forms » d'elie zoé

Nouvel album, même esprit: « shifting forms » d'elie zoé

Culture    Actualisé le 10.10.2025 - 11:03

Articles les plus lus