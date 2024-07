Décès du compositeur allemand Wolfgang Rihm

Le compositeur et musicologue allemand Wolfgang Rihm est décédé dans la nuit de vendredi à samedi à l'âge de 72 ans, a annoncé le Lucerne Festival. Il y était directeur artistique de la Lucerne Festival Academy depuis 2015.

Selon sa famille, Wolfgang Rihm est décédé à Ettlingen des suites d'une maladie.

Né en 1952 à Karlsruhe, il était l'un des compositeurs les plus importants de sa génération. Son catalogue d'œuvres répertorie plus de 400 compositions, allant de la valse pour piano de quelques secondes seulement au ballet monstre pour grand orchestre de près de deux heures. Wolfgang Rihm fournissait aussi des opéras internationaux.

Le musicien a commencé à composer à l'âge de onze ans. Il a étudié à la Hochschule für Musik de Karlsruhe, où il est ensuite devenu professeur de composition. Il était père de deux enfants et vivait avec sa femme à Karlsruhe.

Outre ses connaissances encyclopédiques, le compositeur et médiateur musical était un homme 'd'une grande bonté de cœur et doté de beaucoup d'humour, toujours curieux et ouvert', écrit le festival.

/ATS