Décès du maître du cinéma hongrois Bela Tarr

Le réalisateur hongrois Bela Tarr est décédé mardi à l'âge de 70 ans, a annoncé le réalisateur ...
Photo: KEYSTONE/DPA/ANNETTE RIEDL

Le réalisateur hongrois Bela Tarr est décédé mardi à l'âge de 70 ans, a annoncé le réalisateur Bence Fliegauf à l'agence de presse nationale MTI au nom de la famille Tarr.

Le maître du cinéma hongrois, mort à la suite d'une longue maladie, est connu pour son oeuvre souvent sombre, dont 'Satantango' (1994), une fresque de sept heures sur l'effondrement du communisme en Europe de l'Est et son déclin matériel et spirituel, adapté du roman du lauréat du prix Nobel de littérature Laszlo Krasznahorkai, son collaborateur régulier.

/ATS
 

