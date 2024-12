Denis Maillefer nommé directeur artistique du Théâtre du Jura

Denis Maillefer, âgé de 59 ans, va succéder à Robert Sandoz à la tête du Théatre du Jura dès la mi-janvier en tant que directeur artistique. Le metteur en scène vaudois a récemment co-dirigé deux théâtres, dont la Comédie de Genève.

'Denis Maillefer, au bénéfice du double regard de metteur en scène et de dirigeant, est la personnalité la plus qualifiée pour poursuivre l’élan initié par Robert Sandoz', a indiqué mardi le Conseil de fondation du Théâtre du Jura. Le Vaudois est le plus 'apte à renforcer (...) la programmation des spectacles et la médiation culturelle, notamment auprès des écoles et des enfants'.

Le Neuchâtelois Robert Sandoz avait annoncé en avril qu'il allait remplacer Robert Bouvier à la direction du Théâtre du Passage dès début 2025.

/ATS