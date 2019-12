Départ en fanfare pour le nouveau Musée des Beaux-Arts à Lausanne

Le nouveau Musée cantonal des Beaux-Arts (MCBA), à Lausanne, prend un bon départ. Trois mois après son inauguration, il affiche une fréquentation 'exceptionnelle' de 74'000 visiteurs. Prochaine étape: dès le 14 février, une grande exposition consacrée à Vienne 1900.

L'exposition inaugurale en hommage aux donateurs de l'institution reste ouverte jusqu'au 12 janvier, avec entrée libre. Cet accrochage, intitulé 'Atlas. Cartographie du don', a remporté un succès qui 'dépasse toutes les attentes', explique vendredi le musée.

En moyenne, environ un millier d'entrées quotidiennes ont été répertoriées. Et les statistiques montrent que l'intérêt 'dépasse les frontières cantonales'. Le MCBA annonce 70% de visiteurs en provenance du canton de Vaud, 20% de la Suisse et 10% de l'étranger.

Et ceci alors que la première grande exposition temporaire n'a pas encore commencé: 'A fleur de peau. Vienne 1900, de Klimt à Schiele et Kokoschka' ouvrira ses portes le 14 février. L'exposition rassemblera plus de 170 oeuvres issues de collections et de musées renommés. Elle ambitionne de renouveler le regard porté sur la contribution des artistes viennois à la naissance de l'art moderne.

Fermé un mois

En attendant ce moment fort, le musée restera fermé entre le 12 janvier et le 14 février pour effectuer certains travaux. Comme la période de mise en service a été courte (entre avril et octobre 2019), l'organisation des espaces et les installations techniques doivent être optimisées, explique l'institution dans un communiqué.

L'exposition permanente sera dévoilée au public à partir du 13 mars 2020. Des espaces plus réduits, comme Espace Projet ou Espace Focus, accueilleront des expositions, trois fois par an. L'un mettra en relief la collection, l'autre s'intéressera à l'art contemporain. Ces deux espaces, ainsi que l'exposition permanente, pourront être visités gratuitement.

/ATS