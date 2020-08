Des Léopards 2020 pour des films interrompus par le coronavirus

Deux réalisatrices suisse et argentine sont récompensées cette année par un Léopard au festival du film de Locarno. Une édition 2020 qui a dû se réinventer en raison de la crise du coronavirus.

Le jury international a honoré le projet de documentaire politique 'Chocobar', de l'Argentine Lucrecia Martel, ont annoncé vendredi les organisateurs. Le jury pour la sélection nationale a pour sa part attribué un Léopard à la Suissesse Mari Alessandrini, pour son projet de film 'Zahori'.

Les deux prix sont dotés de 70'000 francs. Ils sont décernés dans le cadre du projet 'The Films After Tomorrow', dont le but était de soutenir la production de films qui ont dû être interrompus en raison de la pandémie.

/ATS