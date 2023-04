Des lunettes et des robes de Nana Mouskouri aux enchères

La chanteuse Nana Mouskouri, qui fête ses 60 ans de carrière, va mettre aux enchères plusieurs paires de ses célèbres lunettes rectangulaires, 200 robes de scène et autant d'accessoires de mode le 19 juin à Paris, au profit de la Fondation des Hôpitaux de France.

'Le temps passe. J'ai toujours eu le projet de faire quelque chose de mes tenues de scène qui sont un peu endormies dans mes armoires. J'ai rencontré Brigitte Macron (NDLR, présidente de la Fondation des Hôpitaux de France) et je lui ai proposé de les vendre pour une bonne cause', a annoncé mercredi à l'AFP Nana Mouskouri, 88 ans, qui a choisi dès 1964 de s'installer en Suisse.

'Ces robes m'ont accompagnée dans des moments importants de ma vie de chanteuse, dans le monde entier. Avec elles, j'ai vécu de grandes émotions avec le public', a ajouté la chanteuse, qui vient de publier 'Plaisirs d'amour', une intégrale des 440 titres enregistrés depuis 1963.

Tenues de scène

Parmi les tenues de scène au catalogue de cette vente de bienfaisance, une robe de styliste Per Spook pour la maison Louis Féraud dans les années 70, un fourreau à manches pagode de Jean-Paul Gaultier et une robe longue en mousseline brodée de la costumière Mine Vergès.

'Per Spook a imaginé mes premières robes, m'a donné un style qui est très vite devenu le mien. Jean-Paul Gaultier est venu à moi avec sa fantaisie et m'a dessiné une dizaine de robes', a raconté Nana Mouskouri.

Des chaussures, chapeaux et ceintures seront également mis aux enchères. Les 400 lots seront exposés à la Galerie Sabine Bayasli, à Paris, à partir du mercredi 14 juin.

Nana Mouskouri, qui a vendu près de 400 millions de disques en une dizaine de langues, a publié en 2018 un ultime album studio, 'Forever Young', avec des reprises de grands standards dont 'Hallelujah' de Leonard Cohen, 'Dis, quand reviendras-tu ?' de Barbara et 'In the Ghetto' de Presley.

/ATS