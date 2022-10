Des millions d'euros à un musée Einstein

Le gouvernement israélien va allouer des millions d'euros pour un musée qui accueillera la plus grande collection au monde de documents sur le physicien Albert Einstein, a annoncé dimanche l'Université hébraïque.

La nouvelle structure sera construite sur le campus de l'université de Givat Ram à Jérusalem. Le gouvernement s'engage à verser environ 6 millions de dollars (environ 6,1 millions d'euros) et l'université à collecter 12 millions de dollars (environ 12,2 millions d'euros) supplémentaires.

Albert Einstein, l'un des pères fondateurs de l'Université hébraïque, en a été le gouverneur non résident. Considéré comme l'un des plus grands physiciens théoriques de tous les temps, il a légué ses archives à l'université lorsqu'il est décédé en 1955, à l'âge de 76 ans.

Il s'agit de la plus grande collection au monde de documents sur Einstein, avec 85'000 articles, selon le conservateur Roni Grosz. Le musée abritera l'ensemble des archives d'Einstein et servira d''espace innovant pour l'éducation scientifique et technologique', a déclaré l'Université hébraïque.

Impact sur la vie actuelle

'Grâce à des techniques d'exposition de pointe, des démonstrations scientifiques et des documents originaux, le musée présentera les contributions d'Einstein à la science, l'impact de ses découvertes sur notre vie actuelle, son activité publique et son implication dans des moments historiques clés', selon un communiqué de l'établissement.

Les théories de la relativité d'Einstein ont révolutionné la physique en introduisant de nouvelles façons de considérer le mouvement des objets dans l'espace et le temps.

Le physicien a également apporté des contributions majeures à la théorie de la mécanique quantique et a reçu le prix Nobel de physique en 1921.

Albert Einstein est devenu une icône de la culture populaire grâce à ses mots d'esprit, ses cheveux indisciplinés, sa moustache et ses sourcils touffus. Ses articles originaux continuent d'être vendus aux enchères pour des millions de dollars.

/ATS