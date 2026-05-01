Des visites gratuites en maillot de bain à la Fondation Beyeler

Vendredi à la Fondation Beyeler près de Bâle, les amateurs d'art étaient vêtus de manière inhabituelle ...
Des visites gratuites en maillot de bain à la Fondation Beyeler

Des visites gratuites en maillot de bain à la Fondation Beyeler

Photo: Keystone/KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Vendredi à la Fondation Beyeler près de Bâle, les amateurs d'art étaient vêtus de manière inhabituelle pour une visite de musée. En écho aux tableaux de Paul Cézanne, le public était autorisé à parcourir les salles d'exposition en maillot de bain.

Vendredi, à l'occasion de la 'Journée des baigneurs', l'institution culturelle de Riehen a invité les visiteurs à entrer gratuitement à condition de se présenter en maillot de bain. Cette journée a été inspirée par Paul Cézanne, auteur d'œuvres emblématiques représentant des baigneurs. Une exposition lui est actuellement consacrée à la Fondation Beyeler.

Selon le musée, cette offre gratuite a été bien accueillie. 'Ce cadre inhabituel rapproche l’art et les visiteurs', écrit la fondation sur son site web. Il était toutefois encore trop tôt à Bâle pour profiter pleinement d’une expérience alliant culture et baignade en plein air: les piscines ne sont pas encore ouvertes.

/ATS
 

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