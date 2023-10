Deux expositions sur le passé veveysan de Gustave Eiffel

Vevey rend hommage à Gustave Eiffel pour le centenaire de la mort de l'ingénieur français, qui possédait une maison sur la Riviera vaudoise. Deux expositions sont proposées jusqu'au 28 avril au Musée suisse de l'appareil photographique et au Musée historique de Vevey.

Le père de la Tour Eiffel (1832-1923) avait acquis une propriété à Vevey en 1893. Et c'est dans sa villa Claire - baptisée du nom de sa fille aînée - qu'il passait régulièrement ses étés.

Passionné par la photographie, alors en plein essor, Gustave Eiffel a documenté ses séjours sur les bords du Léman. Ce sont ces photos que l'on retrouve au Musée suisse de l'appareil photographique, où une quarantaine de tirages sont présentés.

Gustave Eiffel a notamment réalisé des autochromes, premier procédé industriel de photographies en couleur. L'exposition présente aussi des images noir et blanc du Léman, de la Fête des vignerons 1905 ou encore de son yacht à vapeur. Gustave Eiffel figure lui-même sur plusieurs des photographies.

'Bon praticien, au bénéfice d'une formation de chimiste acquise à l'Ecole centrale de Paris, il préparait lui-même ses plaques, tirait ses images en chambre noire, consignait les indications techniques de ses prises de vue et testait les nouveautés de son époque', indique le Musée veveysan.

Deuxième exposition

Dans la seconde exposition, le Musée historique de Vevey se penche plus particulièrement sur la villa Claire de Gustave Eiffel, située à l'extrémité ouest de la ville, entre la villa 'Le Lac' du Corbusier et Nestlé. Photographies, plans, documents d'archives et maquettes permettent de découvrir l'histoire de ce petit domaine.

La destruction de la villa, décidée en 1978, amène 'à s'interroger sur la notion de sauvegarde du patrimoine bâti', indique la Ville de Vevey dans son communiqué.

/ATS