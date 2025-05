Discothèque pour les plus de 60 ans avant l'ESC à Bâle

L'évènement était annoncé comme tentative d'organiser samedi à Bâle 'la plus grande discothèque de tous les temps pour les plus de 60 ans'. Faute de record du monde, le rassemblement a surtout permis aux nombreux visiteurs de s'amuser.

Pour Peter Burri Follath, porte-parole de Pro Senectute, la tentative d'établir un record du monde n'était que secondaire. Suivant la devise 'United by Music', l'événement organisé à Bâle en amont du Concours Eurovision de la Chanson (ESC) avait pour but de réunir des personnes âgées afin de faciliter les contacts sociaux et de faire un peu d'exercice en s'amusant. Pour permettre à un maximum de seniors de participer à la fête, le prix d'entrée était fixé à 9 francs.

Plus de 1400 billets ont été vendus en très peu de temps, ont précisé les organisateurs. Bien avant le début à 14h00, une longue file d'attente s'était déjà formée devant l'entrée de la Foire de Bâle. Les organisateurs ont alors ouvert les portes plus tôt que prévu.

Une participante a déclaré à Keystone-ATS qu'il y a bien trop peu d'événements du genre pour les plus de 60 ans.

La disco pour seniors devait se clore à 18h00. En soirée, une discothèque pour sourds était au programme à Bâle, sous le signe de l'inclusion que la ville hôte de l'ESC s'est fixée comme objectif. Sur la devise 'Feel the Beat', un espace a été créé dans lequel la musique est vécue de manière multisensorielle par le son, la lumière, les vidéos et une piste de danse vibrante.

/ATS