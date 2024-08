Disney lève le voile sur les prochains « Avatar » et « Star Wars »

'Feu et cendres' sera le titre du prochain 'Avatar', a révélé vendredi Disney. Quant au nouveau volet de la saga 'Star Wars', il sortira en 2026, sept ans après le dernier épisode.

James Cameron, réalisateur d''Avatar', a annoncé en personne le nom ('Fire and Ash', en anglais) du nouveau volet de sa franchise de science-fiction. Sa sortie n'est pas prévue avant décembre 2025.

'Le nouveau film n'est pas ce que vous attendez. Mais c'est sans aucun doute ce que vous voulez', a promis le réalisateur canadien. Les deux précédents 'Avatar' figurent parmi les trois films les plus rentables de tous les temps, avec des recettes cumulées de 5,2 milliards de dollars.

Des images du nouveau film, actuellement en production en Nouvelle-Zélande, montrent les personnages emblématiques de la saga, les Na'vis, un peuple autochtone de la planète imaginaire Pandora, dansant autour d'un feu de camp, mais aussi des images de vaisseaux géants flottants et de bêtes volantes.

'The Mandalorian and Grogu'

James Cameron a aussi promis 'de nouvelles cultures, de nouveaux décors, de nouvelles créatures et de nouveaux biomes'. 'Vous verrez beaucoup plus de choses que Pandora, la planète, que vous n'avez jamais vues auparavant', a-t-il assuré. Les quatrième et cinquième volets d''Avatar' sont prévus pour 2029 et 2031.

Autre saga, les fans de Disney ont également eu vendredi un premier aperçu de 'The Mandalorian and Grogu' (Le Mandalorien et Grogu, en français), dont la sortie est prévue pour mai 2026. Quelques images dévoilées montrent la célèbre créature verte aux longues oreilles et son ami chasseur de primes sur une planète enneigée.

Il s'agira du premier 'Star Wars' depuis 'L'Ascension de Skywalker' en 2019. Disney, qui produisait jusqu'alors un nouveau 'Star Wars' chaque année, a donné un coup de frein spectaculaire face à la baisse des recettes au box-office.

Toujours sur la franchise 'Star Wars', mais du côté des séries cette fois, l'acteur Jude Law incarnera un Jedi dans 'Skeleton Crew', diffusée en décembre sur la plateforme de streaming Disney+. Lui aussi présent au grand raout de Disney en Californie, Jude Law a promis une série 'dans l'esprit des films sur le passage à l'âge adulte des années 1980, comme 'Les Goonies' et 'E.T.''.

/ATS