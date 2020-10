Disney se réorganise pour muscler ses plateformes de streaming

Disney, encouragée par le succès du streaming, a annoncé lundi une vaste réorganisation de ses divisions médias et divertissements afin de mettre l'accent sur ses plateformes Disney+, Hulu, ESPN+ et le futur service international Star.

Selon la nouvelle structure, toutes les activités de distribution et de commercialisation de contenus créés aussi bien pour le streaming sur internet que pour le cinéma ou la télévision seront regroupées en une seule unité.

Cette nouvelle division, qui comprendra la gestion des opérations de Disney+, sera dirigée par Kareem Daniel, jusqu'à présent responsable chez Disney des produits de consommation, des jeux et de l'édition.

La création des contenus sera pour sa part divisée en trois groupes distincts - les studios d'animation et de cinéma, les contenus créés pour la télévision et les plateformes de streaming comme les séries et les documentaires, et les sports - qui gardent leurs chefs respectifs.

'Nos équipes créatives se concentreront sur ce qu'elles font de mieux - créer un contenu de première qualité sur la base de franchises - tandis que notre nouvelle équipe de distribution se concentrera sur la livraison et la monétisation de ce contenu de la manière la plus optimale sur toutes les plateformes, y compris Disney+, Hulu, ESPN+ et le prochain service de streaming international Star', a souligné le directeur général du groupe, Bob Chapek, dans un communiqué.

Transition accélérée par le virus

L'ensemble des plateformes de Disney comptaient fin juillet 100 millions d'abonnés payants.

La transformation présentée lundi n'est pas en tant que telle une réponse à la pandémie, qui a vu flamber l'utilisation du streaming par des internautes confinés à la maison et fermer de nombreuses salles de cinéma, a assuré M. Chapek dans une interview à la chaîne CNBC. Mais le virus 'a accéléré le rythme auquel nous faisons cette transition'.

Le groupe, a relevé le responsable, veut surtout séparer les créatifs des gens qui décident si les contenus sont mieux adaptés au cinéma, à la télévision ou aux plateformes.

La division dédiée aux parcs d'attractions, aux croisières et aux produits conserve quant à elle la même structure. La nouvelle organisation prend effet immédiatement.

Sa présentation intervient quelques jours après une intervention de l'investisseur activiste Dan Loeb, qui a appelé Disney à suspendre, de façon permanente, le versement de dividendes à ses actionnaires et à utiliser l'argent ainsi économisé pour muscler ses plateformes de streaming.

/ATS