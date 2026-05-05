« Diversité et émotions » pour les Francomanias de Bulle (FR)

L'édition 2026 des Francomanias fera vibrer Bulle (FR) du 26 au 29 août. Les organisateurs, qui promettent 'diversité et émotions', annoncent comme têtes d’affiche Sheila, Bertrand Belin, Kery James, Georgio, Terrenoire, La Yegros ou encore Colt.

L'édition s’inscrit dans la continuité des évolutions amorcées en 2025, a indiqué mercredi le festival. Après une année de transition, celui-ci consolide sa nouvelle formule, tout en poursuivant son développement, notamment avec un espace dédié aux familles aux Douves du Château et une collaboration inédite avec Cinémotion.

Sur scène, une programmation 'riche et éclectique' investira l’Hôtel-de-Ville, Ebullition, pour la deuxième année consécutive, et la place du Marché, un scène toujours en libre accès. Dans le détail, la salle de l’Hôtel-de-Ville accueillera une programmation à la fois 'intemporelle et résolument actuelle'.

La première soirée, le mercredi, recevra donc une 'légende vivante', avec la venue de Sheila lors de sa tournée '8.0', accompagnée en première partie par Coline Rio.

/ATS