Dix-sept films en lice pour le Léopard d'or du Festival de Locarno

Le Festival du film de Locarno a dévoilé, mardi, la sélection de sa 78e édition qui se déroulera du 6 au 16 août. Son concours international réunit 17 films indépendants, tous projetés en première mondiale.

Parmi les films en compétition pour le Léopard d'or, 'Le Lac' de Fabrice Aragno est suisse et un second est une co-production suisse: 'Le bambine', de Valentina et Nicole Bertani. Les autres films viennent de toute l'Europe, à l'exception de 'Tabi to Hibi' de Sho Miyake (Japon) et 'With Hasan in Gaza' de Kamal Aljafari, film palestinien co-produit en Suisse, en Allemagne et en France.

Le concours des jeunes cinéastes compte 15 premiers et deuxièmes longs métrages.

Au total, les cinéphiles pourront voir 221 films dont 150 longs métrages, 70 courts métrages et une série. Quatorze films seront projetés sur la Piazza Grande dont quatre des 99 premières du festival. Le thème du conflit figure au coeur de la programmation, ont annoncé les organisateurs tessinois aux médias réunis à Zurich.

