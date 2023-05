Dix-sept villes romandes participent à la Fête de la danse

Dix-sept villes romandes s'associent à la Fête de la danse, qui se déploie dans toute la Suisse, du 10 au 14 mai. Dans les salles, mais aussi dans la rue et sur grands écrans, le festival investit toutes les scènes.

Bienne, Bulle, Fribourg, Genève (Carouge, Lancy, Meyrin, Oney, Vernier), La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Morges, Neuchâtel, Rolle, Saignelégier, Vevey et Yverdon-les-Bains : ces 17 villes romandes ouvrent leurs théâtres, musées, bibliothèques, sans oublier les façades des bâtiments, les bords des lacs, la rue et les parcs publics pour recevoir danseurs et public pendant cinq jours. Onze villes en Suisse alémanique et six au Tessin participent à la manifestation.

Pour ne parler que d'une ville, Lausanne, des spectacles sont prévus à Plateforme 10, au Théâtre de Vidy, au petit port de Vidy, à l'Arsenic, au Dojo lello, au Théâtre Sévelin 36, au Chuv et à la cafétéria des ateliers de réhabilitation à Prilly. Multipliez cette offre par plus d'une trentaine de villes en Suisse et faites votre choix en pianotant sur https://fetedeladanse.ch/

'La danse, c'est la recherche permanente de l'harmonie fugace entre les êtres et les choses', dit La Ribot, dans le dossier de presse. La chorégraphe a fait danser François Berléand dans 'Last dance', le dernier film de la réalisatrice neuchâteloise Delphine Lehericey.

Dit plus crûment, comme le fait l'écrivain français Hafid Aggoune, “danser en temps de guerre, c'est comme cracher à la gueule du diable”. On va dire que l'époque s'y prête.

Dance on tour

Des lauréates et lauréats des Prix suisses des arts de la scène profitent de l'occasion pour présenter leur travail dans toute la Suisse. Marco Berrettini, Yasmine Hugonnet, Susanne Schneider/BewegGrund, Paola Gianoli et Nicole Seiler participent à l’opération 'Dance on tour'.

Le film de danse s’invite sur grand écran à Genève, Morges et Yverdon-les-Bains. Du 29 avril au 19 mai, un programme de documentaires et fictions explore le lien entre la danse et les grandes préoccupations mondiales.

Quelque 4000 participants et 200 institutions partenaires mettent sur pied le programme constitué de 600 cours de danse, de 450 représentations et de douzaines de fêtes partout en Suisse. Des centaines de bénévoles sont impliqués chaque année dans cette Fête de la Danse, née en 2006 à Zurich et organisée par Reso et les partenaires locaux.

