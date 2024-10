Emil honoré à Zurich pour l'ensemble de son oeuvre

Emil Steinberger a reçu un prix d'honneur pour l'ensemble de son oeuvre, jeudi soir au Zurich Film Festival (ZFF). L'humoriste alémanique âgé de 91 ans a aussi assisté à la première du film documentaire qui retrace sa vie, 'Typisch Emil' ('Typiquement Emil').

Dans le portrait réalisé par Phil Meyer, l'artiste lucernois connu au-delà des frontières linguistiques raconte son enfance dans un milieu étroit d'esprit, ses grands succès et la rançon de la gloire. Des scènes d'interviews y alternent avec ses sketches légendaires, des images inédites ou des extraits du film culte 'Les faiseurs de Suisses' (1978), dans lequel il joue le rôle principal.

Succès ininterrompu ou presque

En 1968, le comédien et ancien employé postal a fondé avec sa première épouse Maja le cabaret Kleintheater, à Lucerne. Un an plus tard, Emil, alors âgé de 36 ans, perce avec son premier grand programme. A force de 'croquer' le Suisse moyen, les succès s'enchaînent également en Allemagne, en Autriche, voire en Suisse romande, où il se produit en 'français fédéral'.

Le Lucernois se retire de la scène une première fois en 1987, âgé de 54 ans. Il n'y reviendra qu'à partir du début des années 2000, en jeune septuagénaire. Il effectue alors des tournées durant quinze ans avec un nouveau programme et des lectures publiques.

Le rôle de sa seconde épouse Niccel

Dans le documentaire qui lui rend hommage, Emil évoque aussi son histoire d'amour avec sa seconde épouse Niccel, une Allemande 32 ans plus jeune que lui, rencontrée à New York alors qu'il y séjournait dans les années 1990 durant six ans.

Depuis une vingtaine d'années, cette âme très créative oeuvre notamment comme manager de son mari. Elle a co-produit le documentaire 'Typisch Emil'. Le couple vit depuis dix ans à Bâle après avoir habité à Montreux (VD) durant quinze ans à son retour de New York.

