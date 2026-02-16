Enquête visant Jack Lang: perquisitions en cours à Paris

Des perquisitions étaient en cours lundi matin dans divers lieux, notamment l'Institut du monde ...
Des perquisitions étaient en cours lundi matin dans divers lieux, notamment l'Institut du monde arabe à Paris. Cela dans le cadre de l'enquête visant Jack Lang pour ses liens financiers présumés avec Jeffrey Epstein.

Le parquet national financier (PNF) avait ouvert le 6 février une enquête pour soupçons de 'blanchiment de fraude fiscale aggravée' visant l'ancien ministre et sa fille, Caroline Lang.

Si aucune charge ne pèse à ce stade contre M. Lang, qui a quitté la tête de l'Institut du monde arabe récemment sous la pression, les documents rendus publics par la justice américaine mentionnent son nom à 673 reprises dans des échanges avec Jeffrey Epstein, et révèlent des liens d'intérêt avec le financier américain.

