Entre le « Boss » et la « Veep », Biden blague sur ses intentions

L'allusion à la présidentielle de 2024 n'est pas franchement subtile: le président américain Joe Biden a blagué lors d'une cérémonie de remise de médailles au chanteur Bruce Springsteen et à l'actrice Julia Louis-Dreyfus notamment sur sa volonté de faire un 'doublé'.

Le 46e président des Etats-Unis d'Amérique a distingué mardi à la Maison-Blanche des personnalités du spectacle et de la culture, qui ont reçu soit la 'médaille nationale des arts', soit la médaille nationale des humanités'.

Parmi elles l'écrivain afro-américain Colson Whitehead, dont Joe Biden, visiblement d'excellente humeur, a relevé qu'il avait reçu deux fois le prestigieux prix Pulitzer, pour 'Underground Railroad' et pour 'The Nickel Boys'. 'Moi-même je tenterais bien un doublé', a dit le démocrate de 80 ans, sous les rires et les applaudissements.

Joe Biden dit jusqu'ici qu'il a 'l'intention' de se représenter en 2024, mais n'a pas lancé officiellement sa campagne.

'Nés pour concourir'

Le président a aussi décoré Julia Louis-Dreyfus, la vice-présidente puis présidente sans scrupules de la féroce série comique 'Veep', et le 'Boss' Bruce Springsteen, ainsi que la créatrice de mode Vera Wang et l''impératrice de la soul' Gladys Knight.

'La musique de Bruce Springsteen célèbre nos triomphes, panse nos plaies, nous donne de l'espoir. Elle capte cet esprit indomptable qui définit l'Amérique', a expliqué la Maison-Blanche à propos du chanteur de 'Born in the USA'.

En s'adressant à la légende du rock, en sage costume-cravate pour recevoir sa médaille, Joe Biden a une nouvelle fois blagué sur ses intentions électorales: 'Bruce, il y a des gens qui sont nés pour concourir, mon gars', a-t-il lancé, en référence à un autre de ses tubes, 'Born to Run'.

Le président a joué sur le sens du verbe 'to run', qui signifie 'courir', mais désigne aussi le fait de se présenter à une élection.

