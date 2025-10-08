Environnement: un documentaire sur l'engagement du roi Charles III

Le roi Charles III entend mettre en lumière son engagement de longue date pour la protection de la planète dans un documentaire qui sortira début 2026, selon un communiqué publié mercredi, dans lequel le monarque britannique évoque sa 'philosophie de l'harmonie'.

'Tout au long de ma vie, j'ai cherché à promouvoir et encourager des moyens de collaborer avec la nature, plutôt que de lui nuire. Autrement dit, à restaurer l'équilibre de notre planète, qui est soumise à de fortes pressions', déclare le roi dans ce communiqué.

'Nous faisons partie de la nature. Et donc, ce que nous lui faisons, nous nous le faisons à nous-mêmes', souligne-t-il.

Le projet, intitulé Finding Harmony: A King's Vision' ('Trouver l'harmonie: la vision d'un roi'), est réalisé en collaboration avec Amazon MGM Studios et devrait être lancé dans le monde entier sur Prime Video début 2026.

Le roi espère mettre en valeur les efforts déployés à travers le monde pour sauver la planète. Le film s'intéresse également à sa fondation, The King's Foundation, et à ses activités au domaine de Dumfries House, en Écosse, notamment en matière de textiles durables et de savoir-faire traditionnels.

Une partie de documentaire a été tournée à Highgrove House, résidence du souverain dans l'ouest de l'Angleterre, où il a conçu des jardins et une ferme biologique.

Le documentaire cherchera à expliquer sa 'philosophie de l'harmonie', exposée dans un livre publié en 2010. Et 'peut-être à inspirer (à d'autres) la même détermination qu'elle m'a apportée pour contribuer à bâtir un avenir plus durable', avance Charles III.

Pour le réalisateur Nicolas Brown, ce film porte un récit d''espoir et de résilience'.

La famille royale britannique a régulièrement été l'objet de documentaires ou de fictions.

L'année dernière, Amazon a produit la série 'A Very Royal Scandal', inspirée d'une désastreuse interview télévisée du prince Andrew, frère cadet du roi, au sujet de ses liens avec le défunt délinquant sexuel américain Jeffrey Epstein.

En 2022, le concurrent d'Amazon Prime, Netflix, a diffusé la série documentaire en six épisodes 'Harry & Meghan', dans laquelle le plus jeune fils du roi et son épouse critiquaient durement la famille royale et les médias britanniques.

/ATS