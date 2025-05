Eurovision: Zoë Më se sent sûre d'elle pour la finale

La pression est déjà grande pour Zoë Më, la candidate suisse, avant la grande finale télévisée de l'Eurovision samedi. Mais les candidats sont déjà sur la sellette vendredi, car ils sont évalués ce jour-là par le jury.

En termes de points, le show vendredi, avec le vote du jury, compte autant que celui de samedi, jugé par le public, comme lors des demi-finales.

Pour le show en lui-même, la candidate suisse se sent en confiance, a-t-elle déclaré vendredi à la mi-journée devant les médias à Bâle: 'Nous avons répété tellement de fois', souffle-t-elle.

Gagner avec une chanson douce

Peut-on gagner l'Eurovision avec 'Voyage', une chanson douce ? 'Avec un titre intimiste, on peut toucher le coeur des gens, a-t-elle dit sur les ondes de la RTS quelques jours plus tôt. C'est mon but avant tout'.

'Avec 'Voyage', j'ai un message que j'ai envie de transmettre. Je veux faire entendre ma voix, parce qu'il y a beaucoup de négativité dans le monde en ce moment. Il nous faut un peu plus de gentillesse et qu'on se soutienne les uns les autres.'

Dans le peloton parmi les dix premiers - elle est passée au 7e rang après sa prestation lors de la première demi-finale mardi - il est pourtant peu probable qu'elle gagne. D'autant plus qu'il est rare qu'un pays gagne deux ans de suite l'Eurovision. 'Je veux avant tout faire une bonne prestation', a-t-elle affirmé.

Si elle devait remporter le trophée de verre pour la Suisse et qu'elle pouvait souhaiter une ville pour la prochaine édition, ce serait 'bien sûr Fribourg', a-t-elle répondu .

Eviter un nouveau bug

Lors de sa première prestation mardi, Zoë Më a été filmée par une seule caméra, une rareté. Mais un bug est survenu. L'image télévisée s'est figée au milieu de la chanson. La caméra - prévue sans montage - est brièvement tombée en panne.

Peu après sa prestation mardi, Zoë Më s'est exprimée dans une story Instagram en anglais: 'Je voulais encore parler de la panne de caméra. Bien sûr, cela ne fait pas partie de ma performance et c'était la première fois que cela arrivait'.

Et d'ajouter: 'Je suis sûre qu'il y aura une solution jusqu'à ce que je monte sur scène pour la finale'.

Un duo avec Louane

Quand on lui demande avec qui elle ferait un duo parmi les artistes de cette édition, elle répond du tac au tac: 'Louane'. La chanteuse française est classée parmi les cinq premiers samedi selon les sites des parieurs.

/ATS