Eurovision: l'Italien Olly renonce, Lucio Corsi le remplace

L'Italie sera représentée au concours Eurovision de la chanson à Bâle par Lucio Corsi, qui s'est classé deuxième au Festival de la chanson italienne de Sanremo avec 'Volevo essere un duro'. Olly, le vainqueur avec 'Balorda nostalgie', a finalement renoncé.

'Pendant des jours, je me suis interrogé et j'ai demandé l'avis de tout le monde: la réponse est toujours la même: 'en fin de compte, il faut faire ce que l'on ressent'', a déclaré Olly dans un post sur Instragam.

'La musique en Italie regorge d'artistes formidables et le casting de cette année en est la preuve', a-t-il ajouté, en souhaitant 'bonne chance' à Lucio Corsi. Ce dernier s'est dit 'très heureux' sur le même réseau social. 'On se voit à l'Eurovision. (...) Merci à tous', a-t-il écrit.

On ne sait toujours pas qui représentera la Suisse à l'Eurovision. Quant aux paris sur le gagnant qui vont déjà bon train, la Suède caracole en tête avec 19%, suivie de la Finlande et de la France avec 9% chacune.

Lucio Corsi se produira hors compétition à la halle St-Jacques de Bâle lors de la première demi-finale le mardi 13 mai, avant de se mesurer aux 25 autres finalistes le samedi 17 mai. L'Italie fait partie des six pays directement qualifiés pour la finale avec les quatre autres plus grands contributeurs de l'Eurovision (Allemagne, Espagne, France, Royaume-Uni) et la Suisse, tenante du titre.

