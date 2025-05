Eurovision: la participation de Céline Dion reste incertaine

La question de savoir si Céline Dion se produira ou non à l'Eurovision de la chanson à Bâle reste ouverte. Une prétendue annulation dans un message vidéo diffusé lors de la répétition générale publique à la Halle St-Jacques a semé la confusion mardi matin.

'Le message vidéo faisait partie de la répétition', a déclaré le porte-parole de l'Eurovision, Adrian Erni, à Keystone-ATS. 'Ce n'était certainement pas une annulation'. La manifestation est toujours en contact avec Céline Dion. La présence ou non de l'immense chanteuse canadienne dans la cité rhénane semble dépendre de son état de santé.

La Canadienne souffre du syndrome incurable de la personne raide et ne se produit presque plus en public. Cette maladie est liée à de violentes crampes musculaires.

Céline Dion fait partie intégrante de l'histoire de la Suisse à l'Eurovision. En 1988, à l'âge de 20 ans, elle a remporté pour la Suisse le Grand Prix Eurovision de la Chanson à Dublin avec 'Ne partez pas sans moi'.

Début de sa carrière internationale

Cette victoire a marqué le début de sa carrière internationale. Un an plus tard, elle était de nouveau sur la scène de l'Eurovision à Lausanne, à titre de gagnante de l'année précédente.

Céline Dion a fait un retour spectaculaire en se produisant sur la Tour Eiffel lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'été de Paris 2024. Pendant quatre ans et en raison d'un long traitement, on ne l'avait plus vue sur scène.

/ATS