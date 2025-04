Eurovision: un camp d'écriture booste la créativité helvétique

Zoë Më va défendre les couleurs de la Suisse à l'Eurovision dans un mois . Avant d'être sélectionnée, la jeune chanteuse est passée par le camp d'écriture de la Suisa. Comme Nemo, qui a gagné l'an dernier, ou Gjon's Tears, qui a obtenu la troisième place en 2021.

La chanson 'Voyage' que Zoë Më chantera à Bâle en mai 'est née au songwriting camp', a dit le compositeur et producteur Tom Oehler. La chanteuse fribourgeoise de 24 ans explique avoir 'commencé à écrire la chanson en Ecosse', avec un premier couplet, un pré-chorus et un refrain. 'Et j'ai envoyé toutes mes idées à Tom.'

'Notre inspiration, c'était Zoë'

'Zoë est arrivée avec un magnifique instrumental au piano', complète la co-compositrice écossaise iLi. 'Je pense que nous avons tous été inspirés par l'idée qu'elle a apportée', a dit Tom Oehler. 'Le reste est venu tout seul. Nous n'avons pas eu de chanson de référence ou de modèle. Notre inspiration, c'était Zoë.'

Depuis 2017, la Suisa, qui gère habituellement les droits d'auteur, organise ses camps d'écriture de chansons en collaboration avec le producteur et directeur artistique Pele Loriano. Depuis, l'Eurovision a retenu huit chansons composées pendant le camp, comme 'The Code' l'an dernier qui a permis à l'artiste biennois Nemo de l'emporter.

Les chansons du camp en finale

'Et sept d'entre elles ont été sélectionnées en finale', a dit à Keystone-ATS Erika Weibel, cheffe de projet à la Suisa.'Avant la création de ce songwriting camp, la sélection suisse était souvent écartée'.

La Suisse a ainsi notamment participé à l'Eurovision avec 'The Code' l'an dernier, 'Watergun' en 2023 , 'Répondez-moi' (2020), 'She Got Me' (2019) et 'Stones' en 2018, la seule qui n'a passé la sélection de la finale.

L'an dernier, Zoë Më a fini deuxième derrière Nemo lors de la sélection suisse pour l'Eurovision. Et elle avait déjà croisé Gjon's Tears à la Gustav à Fribourg en 2018, une académie qui soutient les jeunes pousses de toute la Suisse.

Gjon's Tears a aussi participé à ce camp d'écriture avec 'Répondez-moi', une chanson sélectionnée pour l'Eurovision 2020, annulée en raison du Covid-19. Un an plus tard, il est revenu avec 'Tout l'univers', écrite dans un camp précédent, 'mais retravaillée à distance car le Covid interdisait les rassemblements', a précisé le chanteur fribourgeois.

Réunir les talents

D'après Pele Loriano, le directeur artistique qui choisit les participants au camp, l'atout majeur de ce type de format est de permettre la rencontre de musiciens qui n'auraient sinon jamais travaillé ensemble.

'Le plus important, c'est d'avoir les bonnes personnes qui comprennent de quoi il s'agit quand on écrit une chanson pour l'Eurovision', explique-t-il.

En huit éditions, 165 auteurs-compositeurs ont participé à ce camp, dont une septantaine de femmes. Et près de 145 morceaux y ont été composés.

/ATS