Exposition « Caravage et son époque » à Bâle

Des chefs-d'oeuvre du peintre italien le Caravage (1571-1610) sont exposés dans les halles de la Foire de Bâle. L'exposition 'Caravage et son époque' est visible jusqu'au 7 avril.

L'exposition présente des oeuvres qui retracent le parcours du peintre, de sa formation en Lombardie jusqu'aux dernières années de son existence. La plupart des peintures exposées ont été réalisées par d'autres artistes du 17e siècle influencés par le Caravage. Au total, plus de 60 oeuvres sont exposées à Bâle.

Une partie des peintures provient de la Galerie des Offices à Florence. D'autres sont issues de collections privées. Il y a aussi des fac-similés d'oeuvres célèbres du Caravage et des peintures dont on ne sait toujours pas s'il s'agit d'originaux ou non, notamment 'Marie Madeleine en extase' (1606), provenant d'une collection privée.

Oeuvre novatrice

Michelangelo Merisi da Caravagio, appelé le Caravage, est né à Milan. Son oeuvre novatrice a révolutionné la peinture du 17e siècle par son caractère naturaliste et l'emploi de la technique du clair-obscur.

Il a connu la célébrité et influencé un grand nombre de peintres de la génération suivante, donnant naissance au courant du caravagisme. Le Caravage avait la réputation d'être un bagarreur. Il a même dû quitter Rome après avoir été accusé d'assassinat.

