Exposition Félix Vallotton au Musée d'art de Winterthour (ZH)

Le Musée d'art de Winterthour (ZH) consacre une exposition à l'artiste d'origine vaudoise Félix Vallotton (1865-1925). Plus de 150 oeuvres de toutes les phases de création sont présentées de vendredi jusqu'au 7 septembre.

L'exposition 'Félix Vallotton - Illusions perdues' marque un double anniversaire: le centenaire de la mort de l'artiste et le 160e de sa naissance, a indiqué mardi le Musée d'art de Winterthour. Elle fait partie de l''Année Vallotton' qui célèbre l'artiste dans toute la Suisse.

Félix Vallotton, qui a pris la nationalité française en 1900, est l'une des figures majeures de l'avant-garde artistique française au tournant du 20e siècle. Il a acquis une renommée internationale grâce à ses gravures sur bois, ses illustrations en noir et blanc et ses peintures. Il était aussi écrivain et critique d'art.

/ATS