Exposition de sculptures de Medardo Rosso au Kunstmuseum de Bâle

Le Kunstmuseum de Bâle consacre une rétrospective au sculpteur italo-français Medardo Rosso (1858-1928). Il a révolutionné la sculpture vers 1900 et a influencé de nombreux artistes. Une cinquantaine de sculptures et près de 250 photographies et dessins sont exposés.

Malgré son influence 'considérable', Medardo Rosso 'n'est guère connu aujourd'hui'. La rétrospective 'L'invention de la sculpture moderne' entend y remédier, a indiqué jeudi le Kunstmuseum de Bâle.

En 1918, le poète et écrivain français Guillaume Appolinaire écrivait dans la revue parisienne L'Europe nouvelle: 'Medardo Rosso est sans aucun doute le plus grand sculpteur vivant'. Né à Turin en 1858, Medardo Rosso s'est établi en 1889 Paris, où il est resté pendant 30 ans. Il n'est retourné en Italie que les dernières années de sa vie.

Travail avec Auguste Rodin

A Paris, Medardo Rosso s'est lié avec les impressionnistes et il a fait la connaissance du sculpteur Auguste Rodin (1840-1917), artiste déjà reconnu à l'époque. Rosso et Rodin ont travaillé ensemble 'à une redéfinition radicale du genre de la sculpture' pour 'dépasser les conceptions traditionnelles', explique le Kunstmuseum.

A partir de 1900, Medardo Rosso intègre systématiquement la photographie dans son processus créatif. Il photographie ses figures et expose ses prises de vues à côté de ses sculptures avec des travaux de ses contemporains et des copies d'oeuvres d'art d'autres époques. L'espace entourant ses oeuvres devient partie intégrante de l'effet sculptural global.

'Dialogue' avec une soixantaine d'artistes

La rétrospective du Kunstmuseum, visible jusqu'au 10 août, met en évidence l'approche expérimentale et transmédiale de Medardo Rosso. Ses oeuvres sont présentées 'en dialogue' avec des travaux d'une soixantaine d'artistes tels que Francis Bacon, Phyllida Barlow, Louise Bourgeois, Alberto Giacometti, Richard Serra, Andy Warhol, Marcel Duchamp, Paul Cézanne, Jean Dubuffet, Jasper Johns, Auguste Rodin et Meret Oppenheim, pour ne citer que les plus connus.

L'exposition a été organisée en collaboration avec le Musée d'art moderne de la Fondation Ludwig (mumok), à Vienne, et le Medardo Rosso Estate. Les oeuvres présentées proviennent des collections du Kunstmuseum et du mumok, ainsi que de différents musées européens.

