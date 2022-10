Exposition spéciale pour les 25 ans de la Fondation Beyeler

La Fondation Beyeler, à Riehen (BS), présente une exposition spéciale pour fêter son 25e anniversaire. En plus d'une centaine d'oeuvres de la collection du musée, on peut y admirer des sculptures hyperréalistes de l'artiste américain Duane Hanson (1925-1996).

L'exposition anniversaire offre 'une occasion unique à ce jour de découvrir ou redécouvrir la collection dans sa qualité et sa profondeur', a indiqué vendredi la Fondation Beyeler. La présence des sculptures de Duane Hanson est 'une exposition dans l'exposition' qui ouvre 'des perspectives surprenantes' sur les oeuvres.

L'exposition, visible dès dimanche et jusqu'au 8 janvier, occupe vngt salles. On peut y voir des oeuvres majeures de Vincent van Gogh, Claude Monet, Paul Cézanne, Henri Rousseau, Pablo Picasso, Henri Matisse, Alberto Giacometti, Mark Rothko, Andy Warhol, Francis Bacon, Louise Bourgeois, Paul Klee et Joan Miró.

Des acquisitions récentes sont également présentées pour la première fois. Il s'agit notamment de 'Poltergeist' (2020), de l'artiste britannique Rachel Whiteread, et de 'La Source ou Nu dans la baignoire' (1917) de Pierre Bonnard.

Hyperréalisme

Placées au milieu des oeuvres de la collection, treize sculptures hyperréalistes de Duane Hanson apportent une touche surprenante. Ces personnages tirés de la vie quotidienne américaine représentent des ouvriers, des retraités ou des mères de famille d'un réalisme étonnant.

Dans le hall d'entrée, on trouve un ouvrier occupé à peindre un mur. Dans la salle consacrée aux immenses tableaux d'Anselm Kiefer, trois ouvriers du bâtiment se reposent. Parmi les Nymphéas de Monet, un jardinier obèse est assis sur sa tondeuse à gazon.

Plus loin, une mère de famille, en surpoids, promène son enfant dans une poussette entre les figures minces et longilignes d'Alberto Giacometti. Face aux oeuvres de Rothko, un couple de retraités est assis sur un banc.

C'est la première fois qu'un groupe aussi important de sculptures de Duane Hanson est montré dans le contexte d'une exposition muséale, souligne la Fondation Beyeler. Elles ont été prêtées par la succession de l'artiste, des collections privées et des musées.

www.fondationbeyeler.ch

/ATS