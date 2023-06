Festi'neuch: 55'000 personnes ont fait la fête

La 22e édition de Festi'neuch, qui se termine dimanche soir, est un succès. Le festival a attiré 55'000 personnes, sans problème de sécurité majeur et avec une météo exceptionnelle.

'On a le sourire. On ne sait pas ce que l'on pouvait espérer de plus', a déclaré Antonin Rousseau, directeur et programmateur du festival. 'C'est exceptionnel en tout point: le 'sold-out' trois mois à l'avance, le soleil radieux, les bases extrêmement solides du festival qui ont permis d'offrir des conditions d'accueil optimales et aucun flop au niveau de la programmation'.

Grâce aux ventes aux bars et stands, Festi'neuch va vraisemblablement clôturer dans les chiffres noirs, malgré le manque à gagner de plus de 100'000 francs lié à la vente de billets au premier palier tarifaire, avec le plein enregistré à fin mars déjà. 'On aurait pu mettre davantage de monde mais on préfère privilégier la qualité d'accueil du public et que tout le monde se sente bien', a expliqué Aude Ratzé, chargée de communication.

/ATS